Merkez Bankası’ndan kredi kartına nakit avans kararı TCMB kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasına tüketici kredilerini de dahil ederek kapsamını genişletti. Merkez Bankası kredi kartı ile nakit avans ve altınla ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.

REUTERS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamının genişletilerek, diğer ticari krediler ile tüketici kredilerini de bu kapsama dahil ettiğine dair uygulama talimatında değişiklik yayııladı.

TCMB'nin dün bankalara gönderdiği ve Reuters tarafından görülen yazıya göre yeni eklenenlerle birlikte ilgili kredi türleri bazında ayrı ayrı olmak üzere bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranları yüzde 3'ün üzerinde gerçekleşirse, bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesi gerekecek.

Bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi

TCMB belirli bir limitin üzerindeki bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi.

Kuyum harcamaları ve nakit çekimleri için geçerli

Bu değişiklik 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimleri için geçerli olacak.

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

Bankalar, yıllık yüzde 20'e yakın oldukça düşük bir faizle borçlanmayı sağlayan bu imkan kapsamında kredi kullandırımını TCMB'nin bu adımı öncesi daraltmaya başladıklarını belirtmişlerdi.

Karardan önce en uzun vade bankalarca kısaltılmıştı

Bazı bankalar bu yazı öncesi en yüksek kullandırılabilecek nakit avans tutarını düşürürken birçok banka da en uzun vadeyi 12 aydan 6 aya indirmişti.

Fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesapları değişti

TCMB'nin fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının hesaplama yöntemlerinde de değişiklere gitti.