Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar: Önden prim ödemesi Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat için aldığı yeni kararı bankalara bir yazı göndererek duyurdu. Buna göre, Kur Korumalı Mevduat'ta vadeden önce ek getiri ödenemeyecek.

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, Aralık 2021'de dolardaki hızlı yükseliş sonrası Türk Lirası'nın değerinin korunması ve döviz piyasasının dengelenmesi için devreye sokulmuştu.

Faiz üst sınırının kaldırılmasından bu yana Kur Korumalı Mevduat'taki (KKM) hesaplarına giriş hızlandı. Son 7 haftada KKM'deki artış 32,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesinin vade sonunda yapılabileceğini bildirdi.

Önden prim ödemesi yapılmayacak

Bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

Vade sonundan önce ödeme yok

TCMB, çeşitli hesaplarda 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplarda verilecek ek menfaat veya getirilerin vade sonundan önce ödenemeyeceğini bildirdi.

TCMB'den bankalara gönderdiği yazıda, Türk Lirası Mevduat ve Katılıma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılma Sistemi (Yuvam) Hesapları ve Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması hakkındaki tebliğlerin uygulamalarına ilişkin bildirimde bulundu.

Kur Korumalı Mevduat'ta vadeden önce ek getiri ödenemeyecek

Yazıda, 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplara kur farkı üzerine ek menfaat veya getiri adı altında yapılacak ilave her türlü ek ödemenin vade sonunda bankalar tarafından yapılacak faiz hesaplamasına dahil edilmesi ve TCMB'ye bildirilmesi istendi.

"Kur farkı ödemeleri faiz ve ek menfaat veya getiri toplamın üzerinden yapılmalı"

TCMB tarafından yapılacak kur farkı ödemelerinin faiz ve ek menfaat veya getiri toplamın üzerinden yapılması gerektiği belirtilen yazıda, şöyle dendi:

Bu tarihten itibaren açılacak veya yenilenecek hesaplarda ek menfaat ve getirinin Türk Lirası cinsinden verilmesi ve söz konusu ek menfaat veya getirilerin vade sonunda ödenmesi (peşin ödeme yapılmaması) hususlarında bilgileriniz ve gereğini rica ederiz.

KKM'deki toplam tutar 2,4 trilyon lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM'deki toplam tutar 2,4 trilyon liraya çıktı.

Kur korumalı mevduat dolar cinsinden ise 121 milyar doları aştı.