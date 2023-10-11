Merkez Bankası'ndan piyasa katılımcıları anketine katılanlarla ilgili karar TCMB, her ay düzenli olarak piyasa katılımcılarının anketini paylaşıyor. Merkez Bankası, bu ankete katılanların güncellendiğini duyurdu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcı anketine katılacak kurumların sadece kurumsal katılımcılardan oluşacağını belirterek, getirilen kriterleri açıkladı.

TCMB, finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesine yönelik olarak uygulanmakta olan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin katılımcı listesinin, anketin temsil gücünün artırılması amacıyla güncellenmesine karar verildiğini duyurdu.

Merkez Bankası'nın konuya ait açıklamasında, yeni katılımcı listesi ile ilk anket çalışmasının Ekim 2023 döneminde gerçekleştirileceğini ve sonuçların ise 20 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını bildirdi.

"Sadece kurumsal katılımcılara yer verildi"

Katılım sürekliliğinin sağlanabilmesi için sadece kurumsal katılımcılara yer verilmiş olup kurumların belirlenmesinde; bankalar için aktif büyüklüğü, aracı kurumlar için aktif/portföy büyüklükleri, yurt dışı yerleşik bankalar için Türkiye'deki portföy yatırım büyüklüğü, finansal kesim dışındaki firmalar için ise sektör seviyesinde aktif/ciro büyüklükleri nesnel kriterler olarak esas alınmıştır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)