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    Merkez Bankası'ndan repo ihalesiyle piyasaya 80 milyar lira

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği repo ihalelerine bir yenisini daha ekledi.
    • AA
    • 05.11.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 18:01
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    Merkez Bankası'ndan repo ihalesiyle piyasaya 80 milyar lira

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 79 milyar 999 milyon 999 bin 969 lira verdi.

    204.5 MİLYAR LİRALIK TEKLİF

    İhaleye 204 milyar 510 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİRLEŞİK FAİZ

    İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.

    Merkez Bankası ndan repo ihalesiyle piyasaya 80 milyar lira #1

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