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    Merkez Bankası'ndan swap hamlesi geldi

    TCMB, swap işlemlerinin faiz oranını değiştirdi. Merkez Bankası, döviz karşılığı TL swap piyasasında, TL faiz oranını yüzde 10,25'ten yüzde 11,75'e yükseltti.
    • REUTERS
    • 09.10.2020 - 10:49
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 10:49
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    Merkez Bankası'ndan swap hamlesi geldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını yüzde 10,25'ten yüzde 11,75''e çıkardı.

    Böylelikle Merkez Bankası, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı.

    Merkez Bankası ndan swap hamlesi geldi #1

    DAHA ÖNCEKİ İŞLEMLER

    TCMB, 21 Ağustos'ta döviz karşılığı TL swap piyasasında gerçekleştirdiği işlemlerde TL faizini yüzde 8.,25'ten yüzde 9,75'e, 25 Eylül'de ise yüzde 9,75'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

    SWAP İŞLEMİ NEDİR?

    Swap yapılan işlem nedeni ile mübadele, değişim veya takas anlamına gelir.

    Swaplar döviz kurlarına, faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine ve emtia fiyatlarına göre işlem görür.

    Piyasalardaki swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi olarak tanımlanır.

    Swap oranları, bir kişinin kısa vadeli piyasalar karşısında talep ettiği sabit oranlardır.

    İşlem yapılacak paritede, farklı iki para biriminin faiz oranları arasında hesaplanan fark swap oranını belirler.

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