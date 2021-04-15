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Merkez Bankası'nın 15 Nisan faiz kararı
Merkez Bankası'nın Nisan faiz kararı için gözler, Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.
- AA & Ensonhaber
- 15.04.2021 - 09:53
- Güncelleme : 15.04.2021 - 10:17
Yurt içinde piyasaların gözü, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) gerçekleştirilecek Para Politikları Kurulu toplantısında.
Merkez Bankası’nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı, bugün (15 Nisan 2021) gerçekleştirilecek.
TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor.
Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönünde.
İLK FAİZ KARARI
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.
Nisan ayı faiz kararı öncesi faizler yüzde 19 bandında yer alıyor.
2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş, Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı.