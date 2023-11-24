Merkez Bankası'nın aralıkta politika faizini yüzde 45'e çıkartması bekleniyor TCMB, dün faizi yüzde 40'a çıkardıktan sonra gözler bir sonraki toplantıya ve faiz artış döngüsünün ne zaman sonlanacağına odaklandı.

AA

Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkardı.

Merkez Bankası faiz kararı 2023 yılı toplantı takvimine göre, yıl sonuna kadar sadece 21 Aralık 2023'teki toplantı kaldı.

Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB politika faizini yüzde 45'e kadar çıkararak, faiz artırım sürecini tamamlayabileceğini belirtti.

TCMB duyurusunda yer verdiği şu ifadeler sıkılaşmanın devam edeceğini gösterdi:

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır.

Haluk Bürümcekçi: Merkez'in faiz artışının yüzde 45'te duracağının sinyali

Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmede, şu bilgileri verdi:

TCMB'nin, 'parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman dilimi içinde tamamlanacak' mesajını, faiz artırım sürecinin aralık ve ocak toplantısında 250 baz puan gibi daha sınırlı artışlarla, yüzde 45 seviyesinde tamamlanacağı sinyali olarak okuyoruz.

İsmet Demirkol: Faiz artışında sona gelindi

Dr. İsmet Demirkol, PPK metninde artık faiz artışında sona gelindiği mesajının verildiğini söyledi.

"Kararlar olumlu"

Politika faizinde 500 baz puanlık artırım olmasına rağmen aralık ayında kredi kartlarında ekstra bir faiz artışı olmayacağını, diğer taraftan bugünkü faiz artırımından reeskont kredilerinin de etkilenmeyeceğini belirten Demirkol, bunun piyasa ve ihracat tarafından bakıldığında olumlu olduğunu ifade etti.

"Aralıkta 500 baz puanlık artırımla faiz artırım süreci sonlandırılabilir"

Faiz artışında sona gelindiği beklentisiyle bugünkü kararın bir önden yüklemeli faiz artışı olabileceğini dile getiren Demirkol, aralık ve ocak ayında 250'şer baz puanlık veya sadece aralık ayında 500 baz puanlık artışla politika faizinin yüzde 45'e çıkartılarak, faiz artırımlarının sonlandırılma ihtimalinin biraz kuvvetlendiğini kaydetti.

Timothy Ash: TCMB, ikinci kez piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz artırımı yaptı

Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de TCMB'nin ikinci kez piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz artırımı yaptığını vurguladı.

500 baz puanlık artışın etkileyici bir hamle olduğunu belirten Ash, bankanın sıkı para politikasında sınıra gelinmiş olabileceğine yönelik işaretler olduğunu söyledi.

"Faizi yüzde 45'e kadar çıkabilir"

İki kez 250'şer baz puanlık artışla politika faizinin yüzde 45'e kadar çıkarılabileceği öngörüsünde bulunan Ash, enflasyonda yukarı yönlü sürprizler olması durumunda başka faiz artışlarının da olabileceğini kaydetti.

Merkez Bankası'nın faiz adımları

Tarih / Faiz oranı

24.02.2023 - 8,50

23.06.2023 - 15,00

21.07.2023 - 17,50

25.08.2023 - 25,00

22.09.2023 - 30,00

26.10.2023 - 35,00

23.11.2023 - 40,00

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)