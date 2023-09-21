Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalar! Altın ve dövizde son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faiz kararı öncesinde piyasalarda hafif yönlü yükseliş görülüyor.
Yapılan anketlerde politika faizinin 500 baz puan artışla yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartılması bekleniyor.
Bu hızlı artışların nedeni de enflasyonu düşürmek için alınan tedbir olarak açıklanıyor.
Serbest piyasada döviz fiyatlarında durum şöyle:
Dolar yüzde 0,24 artışla 27,0586 lirada
Euro yüzde 0,20 artışla 28,8238 lirada
Sterlin yüzde 0,10 artışla 33,3965 dolarda
Altın piyasasında ise oklar yukarı yönlü seyirde.
Ons altın ise güne 1.924 dolardan başladı.
TCMB faiz kararı öncesinde altın fiyatları sınırlı yükselişine devam etti
İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 1.676 lira
Çeyrek altın: 2 bin 770 lira
Cumhuriyet altını: 11 bin 286 lira
Tam altın: 11 bin 80 lira
Yarım altın: 5 bin 540 lira