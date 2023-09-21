Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalar! Altın ve dövizde son durum Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Karar öncesinde dolar yüzde 0,24 artışla 27,0586 liradan, gram altın ise 1.676 liradan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faiz kararı öncesinde piyasalarda hafif yönlü yükseliş görülüyor.

Yapılan anketlerde politika faizinin 500 baz puan artışla yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartılması bekleniyor.

Bu hızlı artışların nedeni de enflasyonu düşürmek için alınan tedbir olarak açıklanıyor.

Serbest piyasada döviz fiyatlarında durum şöyle:

Dolar yüzde 0,24 artışla 27,0586 lirada

Euro yüzde 0,20 artışla 28,8238 lirada

Sterlin yüzde 0,10 artışla 33,3965 dolarda

Altın piyasasında ise oklar yukarı yönlü seyirde.

Ons altın ise güne 1.924 dolardan başladı.

TCMB faiz kararı öncesinde altın fiyatları sınırlı yükselişine devam etti

İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 1.676 lira

Çeyrek altın: 2 bin 770 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 286 lira

Tam altın: 11 bin 80 lira

Yarım altın: 5 bin 540 lira