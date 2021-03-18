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    Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum

    Dolar/TL, TCMB faiz kararının ardından 7,4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7,3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.
    • AA
    • 18.03.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 14:35
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    Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum

    Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19 seviyesine yükseltti.

    Faiz artırım kararının ardından döviz piyasalarında aşağı yönlü hareket hız kazandı.

    7,32'YE GERİLEDİ

    Karar öncesinde 7,47-7,48 düzeyinde seyreden dolar/TL, ilk tepki olarak 7,32 seviyelerine kadar geriledi.

    Benzer performansı kaydeden euro/TL’de 8,92'den 8,77 düzeyine çekildi.

    TCMB'DEN 100 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYORDU

    Piyasa anketlerinde, Merkez Bankası'nın bugünkü PPK'da faizleri 100 baz puan civarında artıracağı sonuçları ağır basıyordu.

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