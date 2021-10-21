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- Merkez Bankası’nın faiz kararının altın fiyatlarına etkisi
Merkez Bankası’nın faiz kararının altın fiyatlarına etkisi
- AA & Ensonhaber
- 21.10.2021 - 14:26
- Güncelleme : 21.10.2021 - 14:36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16’ya indirilmesine karar verdi.
Altın fiyatları, güne başlarken zayıf doların altının çekiciliğini artırmasıyla art arda üçüncü seansta da yükselirken, yatırımcılar yüksek enflasyonun merkez bankalarını faiz artırımlarına daha erken gitmeye yöneltmesi ihtimalini değerlendirdi.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 yükselerek 1.785,79 dolar çıktı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,1 yükselerek 1,786.20 dolara yükseldi.
MERKEZ BANKASI KARARININ ARDINDAN SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Altın açıklanan kararın ardından şu değerleri aldı:
Gram altın: 533,9265 liradan 541,292 liraya,
Çeyrek altın: 882.3116 liradan 894,4709 liraya,
Cumhuriyet altını: 3.594,7049 liradan 3.644,6307 liraya,
22 ayar bilezik: 489,0522 liradan 495,568 liraya,
Tam altın: 3.529,4847 liradan 3.577,428 liraya,
Yarım altın: 1.764,6717 liradan 1.787,974 liraya,
Reşat altın: 3.500,6717 liradan 3.566,580 liraya,
Hamit altın: 3.520,6313 liradan 3.567,657 liraya yükseldi.