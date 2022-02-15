Euro
15.50
0.90%
Dolar
13.67
0.59%
Altın
813.17
-0.59%
Borsa
2039
1.83%
Bitcoin
604.329
3.96%
BTXN Coin
37.85
0.98%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor

    Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısından politika faizi artışı kararı beklenmiyor.
    • AA
    • 15.02.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 17:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

    ANKETE 24 EKONOMİST KATILDI

    17 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    TCMB

    EKONOMİSTLERİN TÜMÜ FAİZİN SABİT BIRAKILACAĞINI ÖNGÖRDÜ

    Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

    Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.


    İlginizi Çekebilir

    AK Partili Fetani Battal, Meclis'te kalp krizi geçirdi
    3. Sayfa

    AK Partili Fetani Battal, Meclis'te kalp krizi geçirdi

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Acemi Cadı'nın Selim'i Çağkan Çulha'nın annesi tanıdık çıktı! Yeşilçam'ın 'Bahtsız Kraliçesi' desek...
    Medya

    Acemi Cadı'nın Selim'i Çağkan Çulha'nın annesi tanıdık çıktı! Yeşilçam'ın 'Bahtsız Kraliçesi' desek...

    Görüş Bildir