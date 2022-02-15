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- Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor
Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor
Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısından politika faizi artışı kararı beklenmiyor.
- AA
- 15.02.2022 - 16:54
- Güncelleme : 15.02.2022 - 17:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
ANKETE 24 EKONOMİST KATILDI
17 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
EKONOMİSTLERİN TÜMÜ FAİZİN SABİT BIRAKILACAĞINI ÖNGÖRDÜ
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.