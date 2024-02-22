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Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının ardından piyasalar! Döviz ve altında son durum

Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının ardından piyasalar! Döviz ve altında son durum TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği ilk Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında döviz ve altın fiyatlarında ilk refleks olarak sınırlı bir gerileme yaşandı.