Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının ardından piyasalar! Döviz ve altında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı.
Piyasalar para politikası faizinin sabit kalması beklentisi taşımakla birlikte karar metnindeki mesajlara odaklanmıştı.
Karar metninde yer alan "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk Lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir." maddesi Türk Lirası'nın güçlü duruşunun hedeflendiğine dikkat çekti.
Bu şartlar altında döviz ve altın fiyatları günün başlangıcı ile mukayese edildiğinde gerileme gösterdi.
Kararın sonrasında piyasalarda dövizde ve altında son durum şöyle:
Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı düşüş yaşandı.
Döviz fiyatları
Dolar: 31,0423 liradan 31,0083 liraya
Euro: 33,7976 liradan 33,7405 liraya
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarına baktığımızda ise sınırlı düşüş görüldü.
Altın fiyatları
Gram altın: 2 bin 25 liradan 2 bin 21 liraya
Çeyrek altın: 3 bin 434 liradan 3 bin 428 liraya
Cumhuriyet altını: 13 bin 992 13 bin 967 liraya
Tam altın: 13 bin 737 liradan 13 bin 712 liraya
Yarım altın: 6 bin 868 liradan 6 bin 856 liraya
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış