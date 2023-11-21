Merkez Bankası'nın faizi yüzde 37,5'e çıkartması bekleniyor Merkez Bankası, 23 Kasım Perşembe günü yeni politika faiz kararını açıklayacak. Bu karar öncesinde yapılan anket sonuçları, faizin 250 baz puan artacağı beklentisi taşıyor.

REUTERS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı, haftanın en önemli gündemi olarak öne çıkıyor.

Reuters anketine göre, dezenflasyonda kararlılık mesajı veren Merkez Bankası'nın, bir haftalık repo faizini bu hafta 250 puan artışla yüzde 37,5’e çekerek sıkılaştırma adımlarına devam etmesi bekleniyor.

TCMB haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül ve ekimde 500'er baz puan olmak üzere 5 toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.

"Faiz artacak ancak hızı yavaşlayacak"

Reuters'in anketine katılan ekonomistlere göre bu ay da faiz artışının devam etmesi ancak hızının 250 baz puana yavaşlaması bekleniyor.

Ekonomistlerin tahminleri

Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış tahmininde bulundu.

TCMB, güncel mesajlarında enflasyon görünümünde belirgin iyileşme başladığını söylemek için erken olduğunu ancak aylık bazda enflasyonda yavaşlamanın başladığına dikkat çekiyor.

"Enflasyon önce yükselecek, sonra düşecek"

Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 70-75 civarında Mayıs 2024'te zirve yapacağını daha sonra baz etkisi, para politikasının birikimli etkileri, TL mevduata geçişin devamı, iç talep soğuması, kur, rezerv artışı gibi bütünsel etkisiyle TCMB enflasyonda "hızlı bir iniş" başlayacağını öngörüyor.