Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 122,2 milyar dolara çıktı TCMB, uluslararası resmi rezervlerinin arttığı paylaşımını yaptı. Merkez Bankası ayrıca 1 yıl veya daha az vadeli döviz çıkışları, net döviz ve altın yükümlülükleri hakkında da bilgi paylaştı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Eylül 2023 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayınlandı.

Buna göre TCMB resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 122,2 milyar dolara yükseldi.

Resmi rezerv varlıkları eylülde, bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 arttı.

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 10,1 artarak 74,2 milyar dolara ulaşırken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 azalarak 40,6 milyar dolara geriledi.

1 yıl veya daha az vadeli döviz çıkışları

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülüklerden oluşan döviz çıkışları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 48,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu tutarın 39,9 milyar doları anapara, 8,4 milyar doları faizden oluştu.

Net döviz ve altın yükümlülükleri

Aynı dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 77 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 16,4 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditiflerden oluşan diğer yükümlülükler eylülde bir önceki aya göre yüzde 8,6 artarak 48,1 milyar dolara yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)