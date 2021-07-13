Merkez Bankası'nın sıkı ve temkinli duruşunun devamı bekleniyor

Ekonomistler, enflasyondaki yükseliş eğilimine dikkati çekerek, Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmeyerek sıkı ve temkinli duruşuna devam etmesini öngörüyor.

Ekonomistler ve stratejistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı ve temkinli duruşuna devam etmesini öngördüklerini belirtiyor.

“İÇ TALEPTE BEKLENEN YAVAŞLAMA HENÜZ ÇOK NET DEĞİL”

Merkez Bankası'nın temmuz ayı Para Politikası toplantısından beklentilerinin politika faizinin yüzde 19 olarak korunması yönünde olduğunu belirten Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, "Nitekim, büyük veri göstergelerimizden ve diğer yüksek frekanslı verilerden gözlemlediğimiz kadarıyla, ekonomide tekrar açılmanın etkisiyle iç talepte beklenen yavaşlama henüz çok net olmayabilir." şeklinde konuştu.

Bunun da maliyet faktörlerinin ve belirsizliğin iyice arttığı bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki riskleri yukarı yönde tuttuğunu dile getiren Mert, "Bu sebeple, sıkı duruşu destekleyecek ifadeler tekrarlanabilir. Bu çerçevede, enflasyon gelişmelerine ve global koşullara bağlı olarak daha geç ve çok daha kademeli bir faiz indirim döngüsüne girilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

“MERKEZ BANKASI FAİZ DEĞİŞTİRMEYECEK”

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, Merkez Bankası'nın temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bırakabileceğini aktardı.

Merkez Bankası'nın bundan önce yaptığı toplantıdan bu yana enflasyonun yükseldiğini anımsatan Maggio, temmuz veya ağustosta faiz indiriminin pek mümkün gözükmediğini dile getirdi. Maggio, enflasyon dinamiklerinin hala aksi yönde olduğunu vurgulayarak, para politikasında gevşemeyi sağlamanın çok zor gözüktüğünü kaydetti.

"Merkez Bankası, ağustos ayında faiz indirimine yönelecekse bu hafta bunun sinyallerini vermesi gerekir." değerlendirmesinde bulunan Maggio, sürpriz bir faiz indiriminin piyasalar için negatif olabileceğini söyledi.

Bankanın açıklamasının şahin tonda olacağı öngörüsünde bulunan Maggio, sıkı para politikasının en azından enflasyon arttığı sürece devam edileceğine işaret edilebileceğini belirtti ve faiz indiriminde en erken tarihin muhtemelen 4. çeyrek olabileceğini ifade etti.

“ENFLASYON YILLIK BAZDA YÜZDE 17,5 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞEREK BEKLENTİLERİ AŞTI”

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, enflasyonun yıllık bazda yüzde 17,5 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri aştığına dikkati çekti.

Bu toplantıda Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmayacağı öngörüsünde bulunan Kalen, kasım ayına kadar faizlerde herhangi bir değişiklik olmayabileceğini belirtti.

Kalen, Merkez Bankası'nın 4. çeyrekte 100 baz puan indirime gidebileceğini ifade etti.

BEKLENTİ ANKETİNE SÖRE FAİZ SABİT KALACAK

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.