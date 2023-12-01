Merkez Bankası'nın TL mevduatı destekleyecek adımı Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata verilen faizin cazibesi azaltılarak Türk lirası mevduat desteklenecek.

AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı.

TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi eylülde yüzde 2,5'e, ekimde de yüzde 3,5'e yükseltilmişti.

Merkez Bankası, bankacılık sistemini Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

TL mevduata destek

TCMB'nin konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankalar döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek ancak bu oran politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak, böylece standart TL mevduat desteklenirken döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata (KKM) verilen faizin cazibesi azaltılacak.

Tarih koşulunda teknik değişiklik

Ayrıca gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidildi.

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve sterlin cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Farkın tamamını banka karşılayacak

Merkez Bankası'nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.

Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka, üzerindeki kısmı ise TCMB tarafından ödenecek.