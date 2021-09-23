Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Eylül ile biten haftada 645 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Eylül ile biten haftada 645 milyon dolar artarak 120 milyar 787 milyon dolar oldu.

BRÜT REZERV, 81 MİLYAR 420 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 759 milyon dolarlık artışla 79 milyar 661 milyon dolardan 81 milyar 420 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 17 Eylül haftasında 1 milyar 114 milyon dolar azalarak 40 milyar 481 milyon dolardan 39 milyar 367 milyon dolara geriledi.