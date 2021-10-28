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    Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini: 18,4

    Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini: 18,4

    Merkez Bankası, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükseltti.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.10.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 11:27
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    Küresel ekonomide yaşanan sorunlar, Türkiye ekonomisinde  dalgalanmalar yaşanmasına neden oldu.

    Döviz kurlarının ve enflasyonun yükselmesi nedeniyle hükümet, ekonominin toparlanması için çalışmalara başladı.

    Enflasyonun düşürülmesi için titiz çalışmalar yapılırken, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı.

    2021 SONUNDA YÜZDE 18,4, 2023 SONUNDA YÜZDE 7

    Bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısında konuşan Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olacağını, 2022'de yüzde 11,8, 2023'de yüzde 7'ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağını düşünüyoruz." dedi.

    Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini: 18,4 VİDEO

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