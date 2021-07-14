Merkez Bankası'nın yıl sonuna doğru faiz indirimine gitmesi bekleniyor

Ekonomistler açıklama yaparak, bugün politika faizini 19'da sabit bırakmaya karar veren Merkez Bankası'nın, yıl sonuna doğru faiz indirimine gitmesi beklediklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu. Bu gelişme sonrasında ekonomist ve stratejistler, yıl sonuna doğru politika faizinde indirime gidebileceğini öngörüyor.

"YAPILAN AÇIKLAMA YIL SONUNDAKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ İLE ÖRTÜŞÜYOR"

Garanti BBVA Türkiye Başekonomisti Seda Güler Mert, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin beklentilere paralel politika faizini yüzde 19 seviyesinde koruduğunu belirtti.

Para Politikası Kurulu, metninde enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelere dikkati çekilerek sıkı duruşun gerekliliği mesajının tekrar edildiğini aktaran Mert, "Sözlü yönlendirme noktasında da nisan enflasyon raporunda verilen tahmin patikasına referans verilmeye devam edilmesi, hala enflasyonda beklenen belirgin iyileşmenin üçüncü çeyrek sonu ya da dördüncü çeyrek başı gibi gerçekleşebileceği düşüncesinin korunduğunu gösteriyor. Bu da, bizim de piyasanın da şu an son çeyrek için çok kısıtlı da olsa öngördüğü faiz indirim beklentileriyle örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"KARAR, BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA"

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, kararın beklentiler dahilinde gerçekleştiğini belirterek PPK metninin önceki şahin ifadeleri teyit ettiğini dile getirdi. Metinde pek fazla değişiklik olmadığını söyleyen Maggio, bankanın enflasyonla ilgili önceki endişelerini tekrar ettiğini kaydetti. Maggio, TCMB'nin para politikası konusunda da duruşunu değiştirmediğini belirtti.

"TL iyi bir performans gösterirse TCMB daha rahat hissedecektir." değerlendirmesinde bulunan Maggio, TL'nin güçlü performans göstermemesi ve enflasyonun yüksek seyretmesi durumunda ilk faiz indiriminin ağustos değil ekim ayında gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. Maggio, bu yıl 250 baz puanlık bir faiz indirimi olabileceğini belirtti.

"TCMB, FAİZ İNDİRİMİ KONUSUNDA ACELE ETMİYOR"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey ise TCMB'nin faiz indirimi konusunda acele etmediğini ifade etti.

Yükselen enflasyonun TCMB'nin faiz indirmesini engellemede önemli bir rol olmadığını aktaran Tuvey, yüzde 17,5 seviyesinde olan enflasyonun enerji fiyatlarına yapılan zamla birlikte yüzde 19 seviyelerine çıkabileceğini dile getirdi.

Bir gevşeme döngüsünün, TL'deki düşüşlerin etkilerinin azalmaya başlaması ve enflasyonun keskin bir şekilde düşmesiyle olabileceğini kaydeden Tuvey, faiz indiriminin bu yılın sonundan önce başlama ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Tuvey, "Tahminimiz, politika faizinin bu yılı yüzde 17'de 2022 sonuna kadar da yüzde 12'ye indirilmesi yönünde." ifadelerini kullandı.