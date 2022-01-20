- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- 'Merkez' etkisi! Altın fiyatları 20 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
'Merkez' etkisi! Altın fiyatları 20 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum...
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 12:31
Altın fiyatları, Merkez Bankası ocak ayı faiz toplantısının öncesinde hareketlendi.
20 Ocak Perşembe saat 14.00'da toplantıdan çıkacak faiz kararı altını da etkileyecek.
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki iniş ve çıkış yatırımcıların takibinde.
20 Ocak 2022 Perşembe günü gram altın fiyatı 799 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1312 liraya çıktı. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
20 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 798,89
SATIŞ: 799,04
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.295,00
SATIŞ: 1.312,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.183,00
SATIŞ: 5.233,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.593,00
SATIŞ: 2.627,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.215,47
SATIŞ: 5.265,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 724,88
SATIŞ: 729,79
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.813,51
SATIŞ: 1.813,87