'Merkez' etkisi! Altın fiyatları 20 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

'Merkez' etkisi! Altın fiyatları 20 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları, Merkez Bankası ocak ayı faiz toplantısının öncesinde hareketlendi.

20 Ocak Perşembe saat 14.00'da toplantıdan çıkacak faiz kararı altını da etkileyecek.

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki iniş ve çıkış yatırımcıların takibinde.

20 Ocak 2022 Perşembe günü gram altın fiyatı 799 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1312 liraya çıktı. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

20 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 798,89

SATIŞ: 799,04

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.295,00

SATIŞ: 1.312,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.183,00

SATIŞ: 5.233,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.593,00

SATIŞ: 2.627,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 5.215,47

SATIŞ: 5.265,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 724,88

SATIŞ: 729,79

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.813,51

SATIŞ: 1.813,87