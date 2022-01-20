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    'Merkez' etkisi! Altın fiyatları 20 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum...
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 12:31
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    'Merkez' etkisi! Altın fiyatları 20 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları, Merkez Bankası ocak ayı faiz toplantısının öncesinde hareketlendi.

    20 Ocak Perşembe saat 14.00'da toplantıdan çıkacak faiz kararı altını da etkileyecek.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki iniş ve çıkış yatırımcıların takibinde.

    20 Ocak 2022 Perşembe günü gram altın fiyatı 799 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1312 liraya çıktı. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    20 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 798,89

    SATIŞ: 799,04

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.295,00

    SATIŞ: 1.312,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.183,00

    SATIŞ: 5.233,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.593,00

    SATIŞ: 2.627,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.215,47

    SATIŞ: 5.265,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 724,88

    SATIŞ: 729,79

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.813,51

    SATIŞ: 1.813,87


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