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    Merkez TL'de zorunlu karşılık oranlarını artırdı

    Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı.
    • AA
    • 24.02.2021 - 07:31
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 07:39
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    Merkez TL'de zorunlu karşılık oranlarını artırdı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdığı tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

    ZORUNLU KARŞILIK ORANLARININ YÜZDELERİ ARTIRILDI

    Düzenlemeye göre; Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu, vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e,

    6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya,

    1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, çıkarıldı.

    YATIRIM BANKALARI İÇİN DE FONLAR ARTIRILDI

    Yatırım bankaları için fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e,

    diğer yükümlülükler 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e,

    3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e,

    3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.

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