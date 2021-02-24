Merkez TL'de zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdığı tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARININ YÜZDELERİ ARTIRILDI

Düzenlemeye göre; Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu, vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e,

6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya,

1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, çıkarıldı.

YATIRIM BANKALARI İÇİN DE FONLAR ARTIRILDI

Yatırım bankaları için fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e,

diğer yükümlülükler 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e,

3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e,

3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.