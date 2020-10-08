Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun faaliyet alanı artırıldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu, elektronik yönetim kurulu sistemi servis sağlayıcılığı faaliyetini, yönetim kurulu ve komite toplantılarının yanı sıra diğer toplantılarda da sürdürecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin (MKK) ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

FAALİYET İZNİ, DİĞER TOPLANTILARI DA KAPSAYACAK

Karara göre, MKK'nin "şirketlerin yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılımı mümkün kılmak üzere yürüteceği elektronik yönetim kurulu sistemi servis sağlayıcılığı faaliyeti" izninin kapsamı, elektronik yönetim kurulu sisteminin yönetim kurulu toplantıları ve yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin toplantılarına ilave olarak bunların dışındaki diğer toplantılarda da kullanılabilecek şekilde genişletildi.

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar, "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" ile "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca verildi.