Merkezi yönetim borç stoku açıklandı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira olarak belirlendi.

AA

Genel yönetim borç stoku, belirli bir tarih itibarıyla, merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kuruluşlarını kapsayan genel yönetim sınıflandırması kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan sağladıkları borçlara ilişkin yükümlülükler toplamını ifade ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira olarak belirlendi.

Borç stokunun para birimi dağılımı

Borç stokunun 2 trilyon 219,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 4 trilyon 57,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)