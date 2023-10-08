En çok mermer Türkiye'de! Mermer ve doğal taşta 3,7 milyar dolarlık ihracat Türkiye'de mermer kaynaklarının yoğun olduğu Afyon'un da kapsayan Ege Bölgesi'nin ihracatı artmaya devam ediyor.

DHA

Türkiye'de bu yılın 8 aylık döneminde 3,7 milyar dolarlık mermer ve doğal taş ihracatı gerçekleşti.

Ege Maden İhracatçılar Birliği'nin bu toplam ihracattaki payı ise 750 milyon dolar oldu.

Her ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, en çok mermerin Türkiye'de olduğunu söyledi.

Türkiye'deki mermer rezervi, dünyanın en büyük rezervleri arasında

Türkiye'deki mermer rezervi, dünyanın en büyük rezervleri arasında yer alıyor. Ülke genelinde 650 çeşit renk ve desende mermer yer alırken, bunlar arasında oluşum bakımından Afyon mermeri ön sıralarda yer alıyor.

Afyon'dan 130 milyon dolarlık ihracat

50'ye yakın renk ve desende mermerin olduğu kentten, 130 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Mermer ve doğal taş sektöründe ise Türkiye genelinde 8 ayda 3,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

"Afyon mermeri, birinci sırada"

Türkiye'deki mermer sektörü hakkında bilgi veren Alimoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Öncelikle ülkemizde 650 çeşit renk ve desende mermerimiz var. Ama dünyada yapısı, oluşumu ve sertliği ile Afyon mermeri, birinci sırada. Allah tarafından Afyon'a, İscehisar'ımıza verilen çok büyük bir nimet. Afyonkarahisar'da da yaklaşık 50'ye yakın renk ve desende mermerimiz çıkıyor. Oluşum dedim çünkü fiziksel gelişimini tamamlamış, dokusu çok sağlam, dayanıklı olduğu için Türk hamamlarında, saraylarda hatta ışık geçişlerinden İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda avize olarak dahi kullanılmış.

"Sektörde 600 firma var"

En ufak taşları değerlendirdiğimiz yaklaşık 600'e yakın esnaf, fabrika, arkadaşlarımızdan ülkemizin ihracatına, istihdamına en büyük katkıyı sağlayan bir sektör. Afyon mermeri hakikaten sağlam, en ince detaya kadar oluşumunu tamamlamış dayanıklı bir mermer. Birliğimizde 1.000'den fazla üyemiz var. Bunun 300 kadarı Afyonlu firmalar. İhracatımız dünyanın her yerine, dünyada en çok mermer Türkiye'de.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)