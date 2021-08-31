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    Mersin, Fransa'ya zeytinyağı ihraç etti

    Mersin'in Mut ilçesinde üretilen ve Fransa'ya ihraç edilen 22 bin litre tescilli Mut zeytinyağı tıra yüklenerek yola çıkartıldı.
    • AA
    • 31.08.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 17:43
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    Mersin, Fransa'ya zeytinyağı ihraç etti

    Mut Kaymakam Vekili Fatih Erdoğan, ihracat dyapılan firmada düzenlenen törende, ilçenin tarımsal üretimde öne çıkan ilçelerden biri olduğunu belirtti.

    Erdoğan, "Üretiyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz. Girişimci kardeşlerimizle ilçemizdeki değerleri dışarıya gönderiyoruz. İnanıyorum ki bu girişimlerle tur atlayacak ve gelişmeye devam edecek. Bu ürünlerin ilçemizden çıkması bizi mutlu ediyor." dedi.

    Mersin, Fransa ya zeytinyağı ihraç etti #1

    İLÇE İHRACATTAN YANA MUTLU

    Belediye Başkanı Volkan Şeker, Fransa yolundaki ihracattan gurur duyduklarını, bu çalışmalarla ilçenin dünya ölçeğinde tanınmasının sağlanacağını söyledi.

    Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Aydın, Fransa'ya ilk kez zeytinyağı ihraç ettiklerini belirterek ihracat rakamlarının artmasını dilediklerini söyledi.

    İLK DEFA YÜKSEK POLİFENOLLÜ ZEYTİNYAĞI İHRACATINI GERÇEKLEŞTİRDİK

    Firma yetkilisi Erdoğan Şentürk ise firma ilk defa yüksek polifenollü zeytinyağı ihracatını gerçekleştirdiklerini belirtti.

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