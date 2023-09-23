Mersin ve Japonya'daki firmalardan yatırım protokolü Türk firmaları, milli imkanlarla ürettikleri teknolojiyi dünyanın en uzak noktalarına pazarlama başarılarını devam ettiriyor. Bu anlamda Mersin'de yapılan üretim Japonya'ya pazarlandı.

AA

Mersin'de, milli imkanlarla mekatronik ve havacılık alanında çalışma yapan bir firma ile Japonya'daki bir şirket arasında işbirliği ve yatırım protokolü imzalandı.

Protokolün içeriğini milli yangın söndürme, zirai ilaçlama ve görüntüleme droneları oluşturdu.

Bir otelde düzenlenen imza törenine, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Pehlivan Türkiye'nin bilin ışığında ilerleyerek önemli üretimleri hayata geçirdiklerine vurgu yaptı.

"TEKNOFEST kuşağı diye bir kuşak oluştu"

Vali Pehlivan, törende, çalışmaların uluslararası boyuta taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleriyle Türkiye Yüzyılına adım atmak üzereyiz. Yine Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleriyle TEKNOFEST kuşağı diye bir kuşak oluştu. İşte bu firmanın yetkilileri TEKNOFEST kuşağının temsilcileri. Ürettikleri ve ortaya koyduklarıyla karşımızdalar. Tıpkı SİHA'larımızı, İHA'larımnızı üreten ve teknolojiyi geliştiren onlarla gurur duyduğumuz Türk mühendisler gibi bu kardeşlerimizde eser ortaya koydu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)