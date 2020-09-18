Mersin’de balık bolluğu fiyatları düşürdü

15 Eylül'de Akdeniz'de av yasağının tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı. Bu da fiyatların düşmesine yaradı.

Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun olduklarını söyledi.

"BAZI BALIKLARIMIZDA YÜZDE 80'E HATTA YÜZDE 100'E VARAN İNDİRİM OLDU"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Bu sene verimin fazla olmasını bekliyoruz. Şu anda her çeşit balığımız geldi. Bazı balıklarımızda yüzde 80'e hatta yüzde 100'e varan indirim oldu.

BARBUNYADAN, GÜMÜŞTEN, ÇUPRA, LEVREK, KALAMAR, KARİDES, PALAMUT, İSTAVRİT, HEPSİ VAR

Artık bütün teknelerimiz çıkmaya başladı. Şu anda neredeyse tüm çeşit balıklarımız geldi. Teknelerimiz dolu dolu geliyorlar. Her çeşit balığımız var. Barbunyadan, gümüşten, çupra, levrek, kalamar, karides, palamut, istavrit yani aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Akdeniz çeşitlilik konusunda diğer denizlere göre daha zengin.

EYLÜL, EKİM VE KASIM AYLARI BALIĞIN BOL OLDUĞU AYLAR

Balık çeşitliliğimiz çok. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım ayları balığın bol olduğu aylardır. Halkımızı bu aylarda balık tüketmeye davet ediyoruz. Çünkü fiyatlar açısından da çok uygun, ekonomik. Yazın 40-50 liraya giden bir barbunya şu an 15-25 lira arasında. Yani bazı balıklarda yüzde 80’e hatta yüzde 100 varan indirimler var. Şu anda hem taze hem ucuz balık var.” diye konuştu.

“HALKI BALIK YEMEĞE DAVET EDİYORUZ”

Balığın sağlık açısından da faydalı olduğunu vurgulayan Polat, “Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Şu anda barbun 15-30, gümüş 15-20 lira arasında, palamut tane 10 lira, sardalye 10, hamsi 15 lira, çupra-levrek 20-30 lira arasında gidiyor. Yani fiyatlarımız çok uygun.

HER AİLEYE HER BÜTÇEYE UYGUN BALIK ÇEŞİDİ

Her aileye her bütçeye uygun balık çeşidimiz var. 4 kişilik bir aile 25-30 liraya çok güzel bir akşam yemeği yiyebilir. Bu sene verimin fazla olmasını bekliyoruz.” dedi.