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    Mersin'de balık fiyatları düştü: İlk 3 aya dikkat

    Av yasağının tamamen kalkmasıyla birlikte balıklar tezgahlarda yer almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da ciddi oranda düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun.
    • 18.10.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 10:58
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    Mersin'de balık fiyatları düştü: İlk 3 aya dikkat

    1 Eylül’den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege’de bütün tekneler, Akdeniz’de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül’den itibaren ise tüm Türkiye’de yasak tamamen kalktı.

    Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı. Tezgahların dolmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da ciddi oranda düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı.

    "Şu anda Türkiye’nin en uygun balık fiyatları Mersin’de diyebiliriz"

    Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Eylül itibariyle av yasağının Akdeniz’de tamamen kalktığını belirterek, "O günden itibaren taze, bol çeşit balığımız tezgahlarımızda yerini alıyor. Her çeşit balığımız mevcut, Akdeniz’de çeşit bolluğumuz var. Barbun, gümüş, mezgit, istavrit, sardalya, çupra, levrek gibi her türlü balığımız geliyor. Karadeniz’den hamsi ile palamut geliyor. Palamut bizim buradan da çıkıyor. Fiyatlarımız da uygun. Yasak kalktıktan sonraki ilk 3 ay fiyatlarımız çok uygun oluyor. Şu anda Türkiye’nin en uygun balık fiyatları Mersin’de diyebiliriz. Vatandaşlarımız rahatlıkla balık yesin diye bu fiyatları böyle tutuyoruz." şeklinde konuştu.

    Mersin'de balık fiyatları düştü: İlk 3 aya dikkat ViDEO

    "Balık çıkma miktarı iyi"

    Fiyatlarla ilgili de bilgi veren Polat, "Barbun 40-70, gümüş 30-50, sardalya 30-35 lira arasında satılıyor. Palamudun tanesi 30 liradan satılıyor. Yani fiyatlarımız çok uygun. Her ne kadar girdi fiyatlarımız artsa da zam yapmayarak vatandaşlarımızın balığa rahatlıkla ulaşmasını sağlıyoruz. Tabii her geçen seneye göre bir önceki seneyi arıyoruz ama yine de çıkan balık miktarı iyi. Her zaman ilk 3 ay bolluk olur ama yılbaşına doğru, havalar bozmaya başladıktan sonra balık miktarı düşer. Bu yüzden özellikle bu 3 ayı vatandaşların değerlendirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Mersin de balık fiyatları düştü: İlk 3 aya dikkat #1

    Mersin de balık fiyatları düştü: İlk 3 aya dikkat #2

    Mersin de balık fiyatları düştü: İlk 3 aya dikkat #3

    Mersin de balık fiyatları düştü: İlk 3 aya dikkat #4

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