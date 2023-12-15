Mersin'de hasat başladı! Bahçede 16 lira olan muzun kilosu markette 30 lira Türkiye'de tüketilen her iki muzdan birinin yetiştirildiği Mersin'de yeni sezonda hasat başladı, bahçede fiyatının 16-18 TL arasında olduğu belirtildi. Bahçede 16-18 TL'den hasat edilen muz, markette ise 30 TL civarında satılıyor.

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İHA

Mersin'de hasadına başlanan muzun kilo fiyatı bahçede 16-18 TL iken, markette 30 liraya satılıyor.

Üreticiler muzun fiyatının bu haliyle 80 TL değerindeki ithal muzdan daha uygun olduğunu belirterek ithalinin yerine yerlisinin tüketilmesini öneriyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de açık alanların yanı sıra örtü altında da üretim yapılarak her mevsim çeşitli ürünler hasat ediliyor.

Üretim, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Erdemli'de yoğunlaşıyor

Özellikle Anamur, Bozyazı, Silifke ve Erdemli'de yoğun olarak üretilen muz da dikkat çekiyor. Ülke genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği şehirde, örtü altında yoğun dönemine girildi. Yerli muzun bahçede birinci kalite fiyatının 16-18 TL olduğu bildirildi. İthalinin 80 TL'ye kadar çıktığına dikkat çeken üreticiler, marketlerde de 26 ile 30 arasında satılan yerli muzun tercih edilmesini istedi.

"Yerli muz tüketerek çiftçiye destek olalım"

Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dönümlük alanda muz seralarının olduğuna değinen işleme tesisi şefi Yafes Akça, şöyle konuştu:

Sezon açıldı, hasat yoğunluğu başladı. Örtü altında olgunlaşan muzları hasat edip getiriyoruz. Taraklayıp, temizleyip yıkadıktan sonra paketleyip gönderiyoruz. İstanbul'dan Van'a, Gaziantep'ten Trabzon'a kadar Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. Yerli muz lezzet ve aroma bakımından çok güzel. O yüzden yerli muz tüketerek hem çiftçimize destek olalım hem de ekonomimize katkıda bulunalım.

"Vatandaşlarımıza yerli muzu tavsiye ediyoruz"

Üreticilerden Ahmet Yıldırım ise hasatla ilgili şu bilgileri verdi:

Hasada başladık, ürünlerimizi tesise getiriyor, temizletip paketliyor ve Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Şu anda sıkıntısız ilerliyor. Bizim yerli muzlarımız ithalden daha güzel, fiyat olarak da daha uygun. Şahsen daha düşük olsa da ben ithal muzu tercih etmem. Vatandaşlarımıza yerli muzu tavsiye ediyoruz. Çiftçiye destek olsunlar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)