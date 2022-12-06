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    Mersin'de serada üretilen domatesin hasadı başladı

    Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de örtü altında domates hasadı başladı, ilk ürünler Dünya Kupası'nın oynandığı Katar’a ihraç edildi.
    • 06.12.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 10:43
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    Mersin'de serada üretilen domatesin hasadı başladı

    Ülke genelinde domates üretiminin en çok yapıldığı ilk 5 şehirden Mersin’de, sezonda 1 milyon 200 bin ton ürün hasat ediliyor.

    Mersin genelinde en çok üretim ise yaklaşık 600 bin ton ile Erdemli ilçesinde yapılıyor.

    Üretimde yaz ve sonbahar hasatlarının tamamlanmasının ardından kış mevsimi için eylül ayında örtü altında seralarda toprakla buluşturulan fidelerde domatesler kızardı.

    Ürünler piyasaya sürüldü

    Kızaran domatesler, üreticiler tarafından tek tek toplanarak özenle iç ve dış piyasaya gönderilmeye başlandı.

    Mersin de serada üretilen domatesin hasadı başladı #1

    İlk ürünler Katar'a gönderildi

    Özellikle Dünya Kupası maçlarının oynandığı Katar’dan yoğun talep gelmesi üzerine hasat edilen domateslerin bu ülkeye ihraç edildiği belirtildi. Talebe göre ürünlerin, Rusya ve Avrupa ülkelerine de gönderildiği ifade edildi.

    "Dünya Kupası olduğu için Katar’a gönderiyoruz"

    Örtü altında domates üretimi yapan Yusuf Yılmaz, "Eylül'ün 1'inde domates fidelerimizi diktik. Şu anda kış mevsimine giriyoruz hasat etmeye başladık. Kilogram fiyatı 10 TL bandında gidiyor. Katar’da Dünya Kupası olduğu için Katar’a ihraç ediyoruz. Ukrayna ve Rusya gibi ülkelere de domatesimizi gönderiyoruz. Ama şu anda Dünya Kupası olduğu için Katar’a gönderiyoruz. Dünya Kupası bittikten sonra yine Rusya gibi ülkelere ihraç etmeye devam edeceğiz." dedi.

    Mersin de serada üretilen domatesin hasadı başladı #2

    "Şuanda talep iyi"

    Türkiye’nin dört bir yanında Erdemli’den domates gönderdiklerine de değinen üretici Yılmaz, "İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere doğuda da Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi şehirlere gönderiyoruz. Şu anda talep iyi memnunuz." dedi.

    Domateste üretim girdilerinin yüksek olmasına rağmen kilogramın 10 TL olması nedeniyle kâr ettiğine de değinen Yılmaz, özellikle kış sezonunda daha aşağı fiyatın kurtarmayacağını kaydetti.

    Mersin de serada üretilen domatesin hasadı başladı #3

    Mersin de serada üretilen domatesin hasadı başladı #4

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