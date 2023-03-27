Mersin'de Silifke çileği hasadı başladı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin içinde yer alan Mersin'in Silifke ilçesinde, depremzedelerin yaralarının sarılmasına devam edilirken aynı zamanda artık farklı bir heyecan yaşanıyor.

AA

Silifke çileği, yetiştiği ilçenin adı ile tanınıyor.

Mersin'de açık alanda üretilen tescilli Silifke çileğinde hasat sezonu başladı.

Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan meyve, işçiler tarafından toplanıyor.

Kilogramı 15-30 lira arasında

Silifke çileğinde hasat edilen ilk ürünler kilogramı 15-30 liradan alıcı buldu.

20 bin dönüm arazide çilek üretiliyor

İlçede 17 bini açık alanda 3 bini örtü altında olmak üzere toplamda 20 bin dönüm arazide üretilen Silifke çileğini toplamak için işçiler erken saatlerde tarlalara gidiyor.

Sandıklar kamyonetlere konuyor

Özenle hasat edilen ürünler, sandıklara konulduktan sonra kamyonetlere yüklendi.

"80 bin ton rekolte bekleniyor"

Silifke Ziraat Odası Başkan Yardımcısı ve çilek üreticisi Kemal Gezer, 2019'da coğrafi işaret tescil belgesi alan çilekte bu yıl yaklaşık 80 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

"İç piyasada 15 lira satılıyor"

Meyvenin kilogramının iç piyasada 15 liradan, ihracatta da 25-30 liradan satıldığını dile getiren Gezer, hasadın hazirana kadar süreceğini belirtti.

"Hasat için 12 bin işçi hasada katılıyor"

Gezer, sezondan umutlu olduklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi: