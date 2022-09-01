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    Mersin’in Silifke ilçesinde çilek fideleri toprakla buluşuyor

    Çilek üretim ve ihracatının önemli kalelerinden olan Silifke'de hasadın ardından fide ekimleri yapılmaya başlandı. Haziran ayına kadar sürecek hummalı çalışmaların ardından 80 bin ton ürün bekleniyor.
    • 01.09.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:49
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    Mersin’in Silifke ilçesinde çilek fideleri toprakla buluşuyor

    Mersin’in Silifke ilçesinde 60 ile 70 milyon arasında çilek fidesinin toprakla buluşacağı belirtildi.

    Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin’in Silifke ilçesinde, yeni çilek fidelerinin ekimine başlandı.

    Fide ekimi temmuzda başlıyor

    Temmuz ayı sonu itibariyle tarlaların hazırlanarak fidelerin dikiminin yapılması, budanması ve toplanması gibi çalışma süreci haziran ayına kadar devam ediyor.

    Silifke’de yaklaşık 3 bin aile çilek işiyle uğraşıyor.

    Çoğunluğu kadınlardan oluşan 10 bin mevsimlik işçi, çilek üretimi sayesinde gelir elde ediyor.

    İHA'nın haberine göre ilçede 20 bin dönüm araziye çilek ekiliyor.

    Mersin’in Silifke ilçesinde çilek fideleri toprakla buluşuyor VİDEO

    Mersin’in Silifke ilçesinde çilek fideleri toprakla buluşuyor #1

    Türkiye’deki çilek üretiminin yüzde 40’ı Silifke'den

    Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, ilçenin Türkiye’deki çilek üretiminin yüzde 40’ını, ihracatının da yüzde 60’ını karşıladığını söyledi.

    Mersin’in Silifke ilçesinde çilek fideleri toprakla buluşuyor #2

    70 ila 80 bin ton çilek hasadı bekleniyor

    Kaynar, yüksek kalitedeki meyvelerin iriliğini sezon sonuna kadar koruduğunu, bu nedenle de tüccarların yoğun talebiyle karşılaştıklarını, bu yıl yeni ekilen çilek fidelerinden 20 bin dönüm araziden 70 ila 80 bin ton çilek hasadının yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

    Mersin’in Silifke ilçesinde çilek fideleri toprakla buluşuyor #3

    Çilek coğrafi işaret tescilli aldı

    “Coğrafi işaret tescilli çileğimizin fide ekimi başlamış bulunuyor. Fidelerimiz toprakla buluşuyor. Geçen yılki olumsuz Ukrayna-Rusya savaşı krizinden dolayı ulaşım ve satış sıkıntısı yaşadık. Çilek fidesi ekiminde bu yıl azalma var. Sebeplerinden biri de girdi maliyetlerin yüksek olması. Yine de sezona umutla bakıyoruz.”

    Mersin’in Silifke ilçesinde çilek fideleri toprakla buluşuyor #4

    Mersin’in Silifke ilçesinde çilek fideleri toprakla buluşuyor #5

    Mersin’in Silifke ilçesinde çilek fideleri toprakla buluşuyor #6


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