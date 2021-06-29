Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı yaylalarda, koronavirüs şartlarında çalışan köylüler, başarıyı yakaladı ve kiraz üretimiyle ihracat kapısını araladı.

Pandemiye rağmen üretimden ödün vermeyen Mersinli köylülerin yetiştirdiği kirazlar, Rusya başta olmak üzere İran ve Irak pazarında yerini aldı.

Bin dönümde 5 bin ton kiraz üretimi gerçekleştiren ilçede hasadın, bin rakım ve üstündeki köylerde devam ettiği bildirildi.

Çamlı Mahallesi'ndeki son hasada katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Devletimiz çiftçilerimizin elinden tuttuğu sürece hem aile bütçelerine hem ülke ekonomisine çok ciddi katkı sunacaklar." dedi.

"KİRAZIN FİYATI 8 İLA 15 LİRA ARASINDA DEĞİŞTİ"

Başkan Tollu, "Bu sezonda çiftçilerimiz çok şükür nispeten iyi kazandılar. Kirazımızın fiyatı 8 ila 15 lira arasında değişti. Çamlı Mahallemizde hasat bitti. Darısı daha yüksek rakımlara İnşallah. Burada çiftçilerimiz pandemi döneminde gerçekten can siperhane bir gayret sarf ettiler. Hem aile bütçelerine katkıda bulundular hem de ülkemizi doyurdular. Hatta yüksek kaliteli kirazlarımızı yurt dışına da ihraç ettik." diye konuştu.

“ÜRETİCİ KAZANDI”

Çamlı Muhtarı Veysel Ünver de, "Bu sene kirazda müthiş bir sezon geçirdik. Üretici kazandı, çiftçi kazandı, çalışan kazandı. Kiraz yurt dışına gitti. Rusya pazarına gitti, İran'a, Irak'a gitti.” dedi.

“KİRAZLARIMIZI ÇOK İYİ FİYATA AVRUPA ÜLKELERİ VE RUSYA'YA İHRAÇ ETTİK”

Üretici İlyas Erdem ise, “Üretmek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Onun karşılığında da kirazlarımızı çok iyi fiyata Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ettik. Arazimizin az olması nedeniyle belki çok bir üretim yapamadık ama genele baktığımızda çok şükür köylümüzün de yüzü güldü, kirazdan istediğimiz rakamı aldık. Üretmenin yanında toplamak, hasat etmek de çok önemli. Bunu yüzde 99 kendi köylülerimizle, kendi köyümüzde yaşayan insanlarla hasat edip onlara da yevmiye bazında çok iyi karşılığını verdik.” diye konuştu.

Mersinli köylülerin yetiştirdikleri kirazlar ihraç ediliyor VİDEO