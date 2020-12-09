MESS: 10 yıl sonra 8.9 milyon yeni iş ortaya çıkacak

MESS, 2030 yılına kadar yaklaşık 7 milyon 600 bin işin ortadan kalkacağını, 8 milyon 900 bin yeni işin ortaya çıkacağını ve daha önce hiç olmayan 1 milyon 800 bin işin beraberinde geleceğini söyledi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Fatih Ay, "Araştırmalara göre, 2030 yılına kadar yüzde 20-25 otomasyon seviyesine ulaşırsak yaklaşık 7 milyon 600 bin iş ortadan kalkacak. 8 milyon 900 bin yeni iş ortaya çıkacak. Bununla beraber aslında daha hiç olmayan 1 milyon 800 bin iş beraberinde gelecek." şeklinde açıklama yaptı.

GENÇ PROFESYONELLER PROGRAMI

MESS ve SAP Genç Profesyoneller Programı açılış töreni, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve MESS Genel Sekreteri Fatih Ay'ın katılımıyla online olarak gerçekleşti.

Açılışta konuşan MESS Genel Sekreteri Fatih Ay, araştırmalara göre, 2030 yılına kadar yüzde 20-25 otomasyon seviyesine ulaşılması halinde yaklaşık 7 milyon 600 bin işin ortadan kalkacağını belirterek "8 milyon 900 bin yeni iş ortaya çıkacak. Bununla beraber aslında daha hiç olmayan 1 milyon 800 bin iş beraberinde gelecek. Bu Türkiye'de yapılan bir araştırmanın sonuçları. Yeniden şekillenen iş süreçlerinde rekabet edebilmek için yeni beceri ve yetkinlikler kazanmak zorundayız. Sadece bireyler olarak değil, kurumlar, hatta toplumsal bazda yeni beceri ve yetkinlikleri edinmek zorundayız." ifadesini kullandı.

"PROBLEM ÇÖZME YETKİNLİĞİ"

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da problem çözme yetkinliğinin bu programın ana omurgasını oluşturduğunu vurgulayarak, 20 yıl önceki mühendislerin bu programlarda ürünü, ürünün nasıl kullanılacağını öğrendiğini ancak problemi nasıl çözeceği ile ilgili metodolojiyi çok fazla öğrenme şansına sahip olmadığını söyledi.