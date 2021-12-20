Meyve üreticilerinin yeni tercihi daha az su isteyen papaya

Küresel iklim krizi nedeniyle üreticiler daha az su isteyen meyve üretimine yöneldi. Özellikle tropikal meyve üreticileri bu amaçla papayaya yöneldi.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, daha az su isteyen tropikal meyve papayanın, üreticilerin yeni gözdesi olduğunu belirterek, "Biz üreticileri, özellikle su sıkıntısı çekenleri papaya yetiştirmeye yönlendiriyoruz." dedi.

MANGO, EJDER MEYVESİ VE PASSİFLORA ÜRETİCİLERİN GÖZDESİ

Muz ve avokadonun önemli bir ticari değere ulaştığı ilçede, tropikal meyve üreticilerinin yüzü son yıllarda mango, ejder meyvesi ve passiflora ile gülüyor.

Ekonomik değere ulaşan tropikal ürün çeşitliliğini artırmak isteyen üreticilerin, yeni gözdesi ise muza göre daha az su isteyen papaya oldu.

"ÜLKE EKONOMİSİNE GİRDİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Muz ve avokadonun ulaştığı ekonomik değere mango, ejder meyvesi ve passifloranın da genişleyen üretim alanıyla geldiğini aktaran Göktepe, "İlçemizde devletimizin sübvansiyonları kullanılarak yapılmış birçok sera var. Bu desteklerle muz ve avokado, ülke ve aile ekonomisine ciddi katkı sağladı. Yeni kurulacak tropikal seralarla da tarım alanında ülke ekonomisine önemli girdiler sağlamaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Göktepe, kendisine ait serada devlet desteğiyle önce muz üretimine başladığını, daha sonra mango, pasifflora ve papaya üretimine geçtiğini dile getirdi.

"ÖZELLİKLE SU SIKINTISI ÇEKENLERİ PAPAYA YETİŞTİRMEYE YÖNLENDİRİYORUZ"

Zamanla papayanın üreticiler için öneminin daha net görüldüğünü vurgulayan Göktepe, şöyle konuştu:

"Papaya fidanı, toprakla buluştuktan sonra, yaklaşık 7-8 ay sonra, özellikle örtü altında çok daha hızlı gelişerek meyve verebiliyor. Örtü altında adaptasyonu çok iyi. İstediğimiz iklimi serada tam olarak sağlıyoruz. İlçede 75-80 dekar üzerinde papaya üretimi yapılıyor. Bir ağaç, yaklaşık 150 adet ürün, yani ortalama 300 kilogram civarında meyve verebiliyor. Biz üreticileri, özellikle su sıkıntısı çekenleri papaya yetiştirmeye yönlendiriyoruz.





PAPAYANIN KİLOSU 15 LİRA

Çünkü yüksek seralarda hızlıca gelişimini sağlayıp, üreticiye kazandırabilecek tropikal bir ürün. Şu anda üreticiler papayanın kilogramını 15 liradan pazara sunuyor."