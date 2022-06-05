Meyve ve sebze fiyatları düşüyor

Meyve ve sebze fiyatları düşüyor

Ankara Toptancı Hali'nde meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüş tezgahlara yansıdı. Kilosu 10 lirayı gören salatalığın fiyatı 1,5 lira oldu.

Havaların ısınması ile birlikte tarladan pazara gelen mevsim sebzelerinde fiyatlar düşüyor..

Kilosu 10 lirayı gören salatalık, çarliston biber, domates gibi sebzelerin fiyatları 7 ila 1 lira arasına kadar düştü.

Salatalığın kilosu 1,5 liraya düştü

Ankara Toptancı Hali'nde çekilen görüntülerde; Salatalık 1,5 lira, çarliston biber 2,5 lira, sivri biber 3,5 liradan satıldığı görüldü.

Fiyatların düştüğünü gören bir vatandaşın "Anam 2,5 liraya çarliston satıyor" tepkisi dinleyenleri gülümsetti.

Fiyatların market ve pazarlara nasıl yansıyacağı ise merak konusu..

Meyve ve sebze fiyatları düşüyor VİDEO