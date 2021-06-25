'Mezopotamya' markası hayata geçiriliyor

Sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarından, Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası, "Mezopotamya" doğuyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Dicle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma ajanslarının iş birliğinde, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırma ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi, "Mezopotamya" adıyla küresel bir kimlik kazanacak.

MEZOPOTAMYA AÇIKHAVA MÜZESİ GÖRÜNÜMÜNE SAHİP

Açıkhava müzesi görünümüyle sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olacak Mezopotamya'nın tanıtım stratejisi ve eylem planı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenecek tanıtım töreniyle duyurulacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TURİZM DESTİNASYONU OLMAK AMACI TAŞINIYOR

"GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi" olarak başlatılan projeyle, bölgenin tüm illerinin bütüncül bir yaklaşımla markalaştırılarak, sürdürülebilir bir turizm destinasyonu oluşturulması hedefleniyor.

"İLK"LERİN VE "EN"LERİN BÖLGESİ

Strateji kapsamında bölgedeki 9 ilin kültürel değerlerinin yansıtıldığı bir logo hazırlanarak Mezopotamya'nın bir bölge olmaktan çok bir marka olarak konumlandırılması amaçlandı.

“TÜRKİYE VE DÜNYADA MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER LİSTELERİNE OLMALI”

Topyekün bölgesel bir tanıtımın hedeflendiği strateji kapsamında, yerleşik hayatın ve uygarlığın ortaya çıktığı, dünyanın birçok ilki ve enine ev sahipliği yapan Mezopotamya'yı "Türkiye ve dünyada mutlaka görülmesi gereken yerler listelerine" dahil etmek nihai hedef olarak belirlendi.