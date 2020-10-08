Mini güneş YEKA ihale başvuruları ocak ayına ertelendi

Güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için başvuru tarihleri ertelenerek 18-22 Ocak 2021'e alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin, Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre istekliler, yarışma başvurularını artık 19-23 Ekim’de değil her bir yarışma için yeni açıklanan 18-22 Ocak 2021'de yapılacak.

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI 74 ADET ENERJİ KAYNAK ALANLARI (YEKA) YARIŞMASI

Buna göre, 36 ilde toplam 1.000 megavat gücünde bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı 74 adet Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması için daha önce 19-23 Ekim olarak duyurulan başvuru tarihleri, 18-22 Ocak 2021'e ertelenmiş oldu.