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    Mısır alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 mısır alım fiyatı..

    Uzun zamandır cevap bekleyen 2022 mısır alım fiyatları ne kadar oldu sorusu yanıt buldu.İşte 2022 mısır alım fiyatı..
    • 24.08.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 13:47
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    Mısır alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 mısır alım fiyatı..

    Mısır üreticilerinin merakla beklediği 2022 mısır alım fiyatları belli oldu.Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mısır üreticilerinin beklediği açıklamayı yaptı.

    Kabine Toplantısı sonrası açıklamakarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik gelişmeler ile alakalı açıklamalar yaptı.Mısır üreticilerine müjdeyi de veren Erdoğan mısır alım fiyatlarını açıkladı. Peki 2022 mısır alım fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Mısır alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 mısır alım fiyatı.. #1

    Mısır alım fiyatları belli oldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak." ifadelerine yer verdi.


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