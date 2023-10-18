Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretini artırıyor Süveyş Kanalı İdaresi, 15 Ocak 2024'ten itibaren gemi geçiş ücretlerinde geminin özelliklerine göre, yüzde 5 ila 15 artış yapılacağını duyurdu.

AA

Mısır'daki Süveyş Kanalı, ticari gemilerin ayrıca sivil deniz taşıtlarının yolculuğunu kısaltan bir güzergah.

Bu amaçla bir yılda kanaldan 26 bin aracın geçtiği biliniyor.

Asya ve Avrupa arasındaki en hızlı nakil yolu olan Süveyş Kanalı, ayrıca Mısır'ın döviz girdisi elde ettiği önemli kaynaklar arasında yer alıyor.

Süveyş Kanalı İdaresi kanaldan geçiş ücretlerinin artırılacağı oran ve artışın hangi gemileri kapsayacağına ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamada, kanaldan geçişlerde yüzde 15'lik artışın ham petrol, petrol türevleri, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), kimyasal ve diğer sıvı malzemeleri taşıyan tankerlerin yanı sıra özel yat ve tekneler ile konteyner gemileri, araba taşıyıcıları ve yolcu gemilerini kapsadığı belirtildi.

Ticari gemilerin geçişleri yüzde 5 zamlanacak

Kuru dökme yük, genel kargo ve ro-ro gemileri ile diğer gemilerin geçiş ücretlerinin yüzde 5 artırılacağı kaydedilen açıklamada, doğrudan Kuzeybatı Avrupa limanlarından gelen ve direkt Uzak Doğu limanlarına giden konteyner gemilerinin ise söz konusu artıştan muaf tutulacağı kaydedildi.

Kanalın geliri 10,3 milyar dolar

Süveyş Kanalı'ndan elde edilen toplam gelirin 2023 sonuna kadar 10,3 milyar dolara çıkmasının beklendiği aktarılan açıklamada, 2022-2023 döneminde kanaldan geçiş yapan gemi sayısının yüzde 17,6 artışla 26 bine ulaştığı da paylaşıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)