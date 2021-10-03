Mitsubishi Electric Başkanı Sakuyama istifa etti

Mitsubishi Electric Başkanı Sakuyama da denetlenmelerin ardından, temmuz ayında görevinden ayrılar kurumun üst yöneticisi (CEO) Sugiyama Takeşi gibi istifa ettiğini açıkladı.

Mitsubishi Electric Başkanı Sakuyama Masaki, tren ekipmanları denetlemelerinde "hileli işlemlerin" ortaya çıkması sonucu görevinden istifa ederek ayrıldı.

“YÖNETİM VE FABRİKALARDA ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İRTİBAT KOPUKLUKLARI VAR”

Mitsubishi Electric Başkanı Sakuyama Masaki, düzenlediği basın toplantısında, "Şirketimizin yüz yüze geldiği en büyük sorun yönetim ve fabrikalarda çalışanlar arasındaki irtibat kopuklukları." dedi.

Mitsubishi Electric şirketinin "köklü değişikliklere" ihtiyacı olduğunu belirten Sakuyama, "Gözden kaçırılmalardan kendimi sorumlu hissettim." diye konuştu.

HEM ŞİRKET GÖREVİNDEN HEM DE ÜLKENİN EN BÜYÜK İŞ LOBİSİNDEN AYRILDI

Sakuyama, hem şirket görevinden hem de ülkenin en büyük iş lobisi Japonya İş Federasyonu (Keidanren) Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İSTİFASINI UZMAN HEYETİN RAPORU SONRASI VERDİ

Firma dışından avukat ve akademisyenlerden oluşan uzman heyetin raporu sonrası, Sakuyama'nın istifa etmesi dikkati çekti.

KALİTE KONTROL YAPILMADI

Heyetin yayımladığı soruşturma raporuna göre, "hileli işlemlerde bulunan" Mitsubishi Electric çalışanları "dürüst prosedürlerle" kalite kontrol gerçekleştirmedi.

Nagazaki tesislerinde üretilen havalandırma sistemleri ve kompresörlerin kalite kontrol denetlemeleri, bilgisayar programları kullanılarak otomatik olarak üretildi.

Gifu tesislerinde ise elektromanyetik şalterlerde, halihazırda güvenlik sertifikasyon kuruluşuna kayıtlı olanlardan farklı parçalar kullanıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "çalışanların üstleriyle görüş alışverişinde bulunabileceği, hatalara tahammül edilebilen ve sorunların çözümünde iş birliğinin teşvik edileceği kurumsal kültürün" sağlanmaya çabalanacağı kaydedildi.

"HİLELİ DENETLEME" SÜRECİ 30 YILI AŞKINDIR SÜRÜYOR

"Hileli denetleme" sürecinin 30 yılı aşkın olduğu tahmin ediliyor.

CEO TEMMUZDA AYRILMIŞTI

Mitsubishi Electric Üst Yöneticisi (CEO) Sugiyama Takeşi de iddiaların ortaya atıldığı temmuz ayında istifa etmişti. O dönem Sugiyama, "görevi kötüye kullanmaya yönelik hileli işlemlerin" 1985 sonrası dönemde süregeldiğini belirterek, durumun "organizasyonel" olduğunu savunmuştu.