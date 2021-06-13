Mobilya ihracatı 5 ayda 1.6 milyar dolar oldu

Mobilya sektörü, bünyesine yeni dış pazarlar katarak, toplam ihracat içindeki payını artırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, bu yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 2 milyar 600 milyon dolara ulaşırken, bu rakamın 1 milyar 600 milyon dolarını mobilya oluşturdu.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden alınan bilgiye göre, 2020'de, salgının ilk döneminde sekteye uğrayan ancak yılın ikinci yarısında atağa geçen sektörün ihracatı, bu yıl da artışını sürdürüyor.

MOBİLYA İHRACATINDA ARTIŞ YAŞANDI

İhracat, mayısta ise geçen yılın aynı dönemine göre mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 37,46 artışla 504 milyon dolara, mobilyada da yüzde 48,28 yükselişle 295 milyon dolara ulaştı.

Türkiye, söz konusu dönemde en çok çocuk mobilyası, yemek ve oturma odası mobilyası ile yatak haline getirilebilen mobilya ihracatı gerçekleştirdi.

En çok mobilya ihracatı gerçekleştirilen ilk 5 ülke ise Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve Irak olarak sıralandı.

"AVRUPA VE ABD'YE MOBİLYA İHRACATIMIZI ARTIRMA POTANSİYELİMİZ YÜKSEK"

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, genel anlamda Türkiye'nin en çok mobilya ihracatını Irak, İsrail, İngiltere, ABD ve Almanya'ya yaptığını, Avrupa ve ABD pazarının Türk mobilya sektörü açısından büyümeye elverişli olduğunu ifade etti.

Güleç, şöyle devam etti: "Türkiye, Avrupa'ya yakın olduğu için lojistik açısından avantajlı. ABD'ye yapılan ihracatı artırmak için lojistik merkezine ihtiyaç var. Bu konuda Türk yetkili makamları nezdinde gerekli girişimleri başlattığımızı açıklamıştık. Dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı ABD'ye ihracatımızı artırabiliriz. Lojistik merkezine ihtiyacımız var. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı’na başvurumuzu yaptık. ABD Yurtdışı Lojistik Merkezi, ihracatçı sektörlerimiz için ilk olacak. Belki diğer sektörlere örnek de olacağız."