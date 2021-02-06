Mobilya, kağıt ve orman ihracatı ocakta arttı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ocakta salgına rağmen geçen yılın aynı döneminde ihracatını artırarak 454 milyon dolara yükseltince 2021'e daha güçlü girdi.

Mobilya sektörünün hedefi ABD pazarındaki payını artırmak ve ihracatta el emeği ürünlerle de var olarak ülkeye sağladığı girdiyi yükseltmekti.

Geçen yıl 5,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yılı artıyla kapatmış ve büyük başarı yakalamıştı. Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,28'lik artışla 454 milyon dolarlık yükseliş sağlandı. Bu rakamın 285 milyon dolarlık bölümünü mobilya oluşturduğunu kaydetti.

EN ÇOK MOBİLYA İHRACATI ALMANYA’YA YAPILDI

En çok mobilya ihracatı Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve İngiltere'ye yapılırken, en yüksek satışa imza atan iller İstanbul, Bursa, Kayseri, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Şırnak, Hatay ve Denizli şeklinde sıralandı.

2021 HEDEFİ EK 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "2023 hedefimiz olan 10 milyar dolara ulaşmak için oluşturduğumuz stratejiyi titizlikle uyguluyoruz. Sadece mobilya tarafında dünyanın 8. büyük ihracatçısı konumundayız. Burada dünyanın en önemli 5 tedarikçi ülkesinden biri haline gelebiliriz." dedi.

ABD ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş pazarlara mobilya ihraç etmenin önemine değinen Güleç, "Gelişmiş ülke pazarlarındaki hakimiyet ve etkiyi hem stratejik hem de önemli buluyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız İngiltere pazarında ocakta yüzde 8,7 büyüdük. Hollanda, İtalya ve Romanya pazarlarında da hızla yükseliyoruz." diye konuştu.

"ABD'DE TASARIM MERKEZİ AÇILACAK"

Ahmet Güleç, salgın koşullarına rağmen hem sektörün tamamında hem de mobilyada büyük bir başarı yakaladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen yıl yüzde 16'lık büyüme yakalanan ABD pazarındaki çalışmalarımız 2021'de genişleyerek büyüyecek. Yakın zamanda ABD'de temaslarda bulunduk. 40 milyar dolarla dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı olan ABD'de tasarım merkezlerinde merkezler açmayı planlıyoruz. Mobilya lojistik merkezleri için sürecimiz devam ediyor. Salgın ağır ama temkinli bir şekilde süreci yürütüyoruz. Bu merkezle birlikte ABD ihracatının daha fazla katma değer sağlayacak bir büyümeyle devam edeceğini öngörüyoruz."

Güleç, sektörün ihtiyaç duyduğu dış ticaret uzmanlarını yetiştirmek için açtıkları Mobilya Akademisi'nde eğitimlerin devam ettiğini söyledi.