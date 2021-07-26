Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı artış gösterdi

2021 yılının ilk yarısında 201 milyon dolarla kağıt ve mamulleri, yüzde 42 artışla 104 milyon dolarla mobilya ve yüzde 15 artışla 54 milyon dolarla odun dışı orman ürünleri ihraç edildi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı ile ilgili bilgiler verdi.

KEKİK İLK SIRADA

Odun dışı orman ürünlerinde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ürünü sıralayan Yağcı, “27 milyon dolarla dünya üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini yaptığımız kekik, 14 milyon dolarla dünya üretiminin yüzde 90’ından fazlasını ürettiğimiz defne yaprağı, 3 milyon dolarla ada çayı, 2 milyon dolarla meyan kökü, 1 milyon dolarda tıbbi bitkiler ve biberiyedir. Defne ve kekik ihracatında ülkemiz dünya lideri ve Türkiye’nin odun dışı orman ürünleri ihracatının yüzde 55’i birliğimizce yapılıyor.” diye konuştu.

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATINDA 8 MİLYON DOLARLA ABD LİDER

Odun dışı orman ürünleri ihracatındaki ilk üç ülkenin; 8 milyon dolarla ABD, 6 milyon dolarla Almanya, 2 milyon dolarla Çin olduğunu vurgulayan Yağcı, şöyle devam etti: “2021 yılı ocak-haziran döneminde mobilya ürünlerinde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk sıradaki ülkeler; 10 milyon dolarla Almanya, 9 milyon dolarla Hollanda ve İsrail. Kağıt ve mamulleri ihracatında ise 21 milyon dolarla İran, 20 milyon dolarla Mısır, 14 milyon dolarla İngiltere lider pazarlar.”

HEDEF, İLK 5 ÜLKE ARASINA GİRMEK

Türkiye’nin, küresel mobilya ihracatında 8. sıraya kadar yükseldiğini, sektör olarak ilk hedefin dünya mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girmek olduğunu söyleyen Yağcı, “Mobilya sektöründe yeni UR-GE projemiz ‘Aegean Furniture’ da projenin ihtiyaç analizi süreci tamamlandı. Danışmanlık aldığımız firma tarafından eğitim başlıkları ve içerikleri belirlendi. İhracata Yönelik Pazarlama ve Satış Becerilerinin Geliştirilmesi konulu ilk eğitim, Karasal Danışmanlık Firması tarafından 11 Ağustos tarihinde tüm gün (8 saat) sürecek olup, birliğimiz hizmet binasında gerçekleştirilecek.” dedi.