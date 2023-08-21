Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden 7 ayda 4,58 milyar dolarlık ihracat İhracatın öne çıkan sektörlerinden birisi de mobilya yönünde oluyor. 2023'ün başından bu yana 7 aylık süreçteki "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" ihracatı artarak 4,5 milyar doları aştı.

AA

Temmuz ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 20 milyar dolar oldu.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ocak-temmuz döneminde 4,58 milyar dolara yükseldi.

Birlik Başkanı Erkan Özkan, sektörde seçimlerin de geride kalmasıyla yatırımların hızlandığını ve böylelikle sektörün önünün daha açık olduğunu bildirdi.



Sektörün 2023 ihracat hedefi: 10 milyar dolar

Bu yıl ihracat hedefini 10 milyar dolar olarak belirleyen mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ise temmuzda 609 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Sektörün en önemli ürün gruplarından birisini oluşturan mobilyada ise temmuz ihracatı 343 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mobilyada 7 aylık toplam ihracat 2,61 milyar dolar seviyesine çıktı.

Irak'a yapılan ihracat 500 milyon doları aştı

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 7 aylık dönemde en yüksek ihracat yapılan ülkelerin başında 577,6 milyon dolarla Irak geldi.

İsrail ikinci en çok ihracat yapılan ülke

Onu 238,6 milyon dolarla İsrail, 229 milyon dolarla Birleşik Krallık, 196,3 milyon dolarla Almanya, 171,2 milyon dolarla İran izledi.

Söz konusu dönemde Rusya'ya yapılan mobilya ihracatı yüzde 55,3 artışla 131,5 milyon dolar oldu.

"Sektörün yeni ihracat hedefi İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri

Diğer sektörlerde daha sakin geçen yaz mevsiminin kendileri için çok verimli olduğunu kaydeden Özkan, şu ifadeleri kullandı: