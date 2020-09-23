Mobilya sektörü, gözünü İtalya’nın dünya pazarındaki yerine dikti

Mobilya sektörünün 2023 yılı hedefi Türk mobilyasının küresel boyutta, devler liginde ilk 5’te yer almasını sağlamak.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “Sektörümüzde ihracat konusu, bundan 10 sene öncesinde olduğu gibi ‘dişimizi tırnağımıza takarak giriştiğimiz bir yol değil’, artık 180 ülkenin hanesine doğrudan giren Türk mobilyasının tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş gücü ile birlikte jeopolitik gücünün de lojistik anlamda büyük bir avantaj sağlayarak ulaştığı bir başarı hikayesidir." dedi.

MOSDER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelen mobilya sanayisinin dünya genelindeki yükselişi devam ediyor.

Türk mobilya sektörünün, küresel mobilya pazarındaki büyüklüğü 6 basamak birden atlayarak ihracat yapan ülkeler arasında 8’inci sıraya yükseldi.

“GEÇEN YIL MOBİLYA İHRACATIMIZ 3,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”

Türkiye’nin 2019 yılı mobilya ihracatının 3,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Balcı, “Bir önceki yıla bakıldığında bile ihracatta 12 basamak yükselen mobilya sanayimizin önü açıktır. İtalya gibi yakın coğrafyamızda yer alan ülkelerle pazarda rekabet etmeyi değil direkt İtalya’nın dünya pazarındaki yerini almayı amaçlıyoruz. 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda ise Türk mobilyasının küresel boyutta, devler liginde ilk 5’te yer almasını sağlamak üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.