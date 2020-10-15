Mobilya sektörünün iç pazarı hareketlendi

Düşük faizli kredi ve KDV oranlarının düşürülmesi gibi faktörlerin hareketlendirdiği iç pazarın, 60 milyar lira hedefini yakalayacak olması mobilya sektörü üreticilerini mutlu ediyor.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, düşük faizli kredi desteğiyle ciddi hareketlilik yaşanan sektörde, 2020 yılı için hedeflenen 60 milyar liralık satış hacmine ulaşılabileceğini belirtiyor.

KAMU BANKALARININ HAZİRAN AYINDA VERDİĞİ DESTEKLERLE İÇ PAZAR HAREKETLENDİ

Güleç, yaptığı açıklamada, kamu bankalarının haziran ayı başında koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdiğini hatırlattı.

Böylece tüketicilerin ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya sektörünü desteklemek amacıyla firmalarla da anlaşmalar imzalandığını belirten Güleç, vatandaşlara 30 bin liraya kadar finansman imkanı sunulduğunu dile getirdi.

“İÇ PAZARDA HAZİRAN AYINDAN BU YANA İŞLER İYİ GİDİYOR”

Düşük faizli kredi desteğinin sektörde ciddi hareketlilik sağladığını ifade eden Güleç, "İç pazarda haziran ayından bu yana işler iyi gidiyor. Mobilya satışları hızlı ve hareketli. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mobilya sektörü adına aldığı stratejik kararı çok önemsiyoruz." dedi.

“BU SENE İÇ PAZARDA HEDEFİ OLAN 60 MİLYAR LİRALIK HACİM”

Güleç, şöyle devam etti: "Mobilya sektörü daha iyi olacak. Kayıt dışılıktan kurtarma ve sektörü iyi yönetmenin firmalara çok faydası olacak. KDV oranının düşmesi sektörümüzü daha fazla büyütecek çünkü haksız rekabet ortadan kalkacak ve insanlar işlerini daha iyi organize edecek. Sektörümüzün bu sene iç pazarda hedefi olan 60 milyar lira hacmini inşallah yakalayacağız."

"ÖZELLİKLE E-İHRACAT PLATFORMLARI ÜZERİNE KAFA YORUYORUZ"

Ahmet Güleç, sektörde yapılan çalışmaları ve sanal toplantıları anlatarak, konut kredisi faiz oranlarının aşağı çekilmesiyle artan ev satışlarının da mobilya sektörüne ivme kazandırdığına dikkati çekti.

Güleç, şunları kaydetti: "Firmalara yeni dijital dünyanın çok önemli olduğunu anlatıyoruz. Sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri yapıyoruz. Özellikle e-ihracat platformları üzerine kafa yoruyoruz. Dünyanın en önemli mobilya ülkesi olma ihtimalimizi kaçırmayalım. Bugün 36 bin üreticimiz var ve 15 binden fazla firmamız ihracat yapıyor. Bu hareket ve bakış açısı hiçbir ülkede yok. Rakip ülkelere baktığımızda onlar bizim kadar ihracatlarını artıramıyorlar. Onlarda bizdeki kadar bir hareket yok. 2023'e kadar bu fırsatı değerlendirirsek dünya pazarından çok daha fazla pay alma fırsatımız var."