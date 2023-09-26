Mobilya ürünlerinde ihracat hedefi açıklandı! 20 milyar dolar Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü dönem dönem ihracat hedefini açıklayarak, bu hedef doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

AA

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (İİB), sektörleri özelinde kentin ihracat potansiyelini ortaya koyan ve gelecek çalışmaları planlayan projelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Sektörün, İstanbul’da uluslararası normlarda bir fuar merkezi, şehrin iki yakasında birer adet ihtisas OSB ve insan kaynağına erişim konularında talebi var.

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özkan, 5 yıl içerisinde 20 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşacaklarını kaydetti.

"Şartlar iyileştiğinde ihracat 30 milyar dolara çıkabilir"

Özkan'a göre 20 milyar dolarlık hedef kendileri için hiç de zor değil. Hatta fuar merkezi, ihtisas OSB ve yeterli insan kaynağı olduğunda ihracat 30 milyar dolara da çıkabilir.

ABD pazarına odaklandı

Birlik olarak ABD pazarına odaklandıklarını açıklayan Özkan, 5 yıl içerisinde bu ülkeye ihracatı yüzde 2 seviyesine çıkararak, 1 milyar dolar seviyesine ulaşacaklarını bildirdi.

2022 yılında 8,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, 2023 yılında kendisine 10 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)