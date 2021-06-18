Mobilyacılar 2022 yılı sonuna kadar ek 100 bin kişilik istihdam planlıyor

Mobilyacılar 2022 yılı sonuna kadar ek 100 bin kişilik istihdam planlıyor

Mobilya sektörü yeni pazar ve ihracat rakamlarını artırmayı sürdürürken bu kez de istihdam ile ilgili yeni hedeflerini ortaya koydu.

Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yaptığı değerlendirmede Türk mobilyasının dünyadaki bilinirliğinin her geçen gün arttığını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılın mart-mayıs döneminde ihracatta düşüş yaşandığını belirten Güleç, sektörün sonraki aylardan itibaren dış satımını artırarak yoluna devam ettiğini dile getirerek:

"Mobilya sektörü olarak yatırım, ihracat ve istihdama önem veriyoruz. Biz sürekli istihdamı artıran bir sektörüz. Son dönemde koronavirüs salgını nedeniyle istediğimiz verimliliği sağlayamıyoruz ama hedefimiz 2022 yılında dünyaya açılan Türkiye mobilya markasıyla istihdamı artırmak. Mobilya sektörü toplumun çok geniş kesimine istihdam sağlıyor.

MOBİLYA MESLEĞİ DIŞINDAKİ BRANŞLARDA DA ARAYIŞ VAR

Sadece mobilya mesleğiyle çalışan insan almıyoruz. Elektrikçi, mühendis, tasarımcı, e-ticaret uzmanları, bilgisayar mühendisleri de alıyoruz." şeklinde konuştu.

"HEDEF, 2022'NİN SONUNA KADAR EK 100 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMI "

Güleç, Türkiye'nin mobilyada dünyanın ilk 5 ihracatçı ülkesi arasında olması için nitelikli iş gücünün önemli olduğunu dile getirdi.

Meslek sahibi olmanın her zaman yaşam garantisi, dünyanın her yerinde iş bulma imkanı anlamına geldiğini vurgulayan Güleç, "2022'nin sonuna kadar Türkiye mobilya sektörünün hedefi 100 bin kişiye ek istihdam sağlamaktır.

TÜRKİYE'NİN BİR MOBİLYA ÜLKESİ OLDUĞUNU KABUL ETTİRMEK İSTİYORUZ

Dünya ticaretinde Türkiye'nin bir mobilya ülkesi olduğunu kabul ettirmek istiyoruz. 25 milyar dolarlık üretim altyapımızın da ana garantisi bizim nitelikli iş gücümüz olacaktır." diye konuştu.