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    Modoko'da Koray Çalışkan yeniden başkan

    Modoko Mobilyacılar Sitesi başkanı Koray Çalışkan, yeniden başkan olarak seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 22:42
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    Modoko'da Koray Çalışkan yeniden başkan

    Mobilyanın başkenti olarak bilinen Modoko'nun genel kurulunda, işletmecilerin ve yeni neslin sesi olarak görülen Koray Çalışkan ve yönetimi yeniden yönetim kuruluna seçildiler.

    KORAY ÇALIŞKAN KİMDİR

    1977 İstanbul Üsküdar doğumlu olan Koray Çalışkan, İstanbul Üniversitesi
    işletme fakültesi mezunu olup iyi derecede İngilizce biliyor. İstanbul Sanayi
    Odasında Mobilya Komitesi üyesi olan Koray Çalışkan evli ve 2 çocuk
    babasıdır.

    Modoko da Koray Çalışkan yeniden başkan #1

    MODOKO HAKKINDA

    1969’da yılında Ümraniye / Dudullu’da kurulan Türkiye’nin en seçkin
    mobilyacılar sitesi Modoko’da 150.000 m2 alanda 350 mağaza bulunmaktadır.

    Her tarzda mobilya üreten ve kişiye özel tasarım yapan birçok firmayı da bünyesinde bulundurarak yaşam alanlarını daha ‘özel’ kılan Modoko, doğrudan 5.000, dolaylı olarak 35.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

    Modoko da Koray Çalışkan yeniden başkan #2

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