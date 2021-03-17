Modoko'da Koray Çalışkan yeniden başkan

Modoko Mobilyacılar Sitesi başkanı Koray Çalışkan, yeniden başkan olarak seçildi.

Mobilyanın başkenti olarak bilinen Modoko'nun genel kurulunda, işletmecilerin ve yeni neslin sesi olarak görülen Koray Çalışkan ve yönetimi yeniden yönetim kuruluna seçildiler.

KORAY ÇALIŞKAN KİMDİR

1977 İstanbul Üsküdar doğumlu olan Koray Çalışkan, İstanbul Üniversitesi

işletme fakültesi mezunu olup iyi derecede İngilizce biliyor. İstanbul Sanayi

Odasında Mobilya Komitesi üyesi olan Koray Çalışkan evli ve 2 çocuk

babasıdır.

MODOKO HAKKINDA

1969’da yılında Ümraniye / Dudullu’da kurulan Türkiye’nin en seçkin

mobilyacılar sitesi Modoko’da 150.000 m2 alanda 350 mağaza bulunmaktadır.

Her tarzda mobilya üreten ve kişiye özel tasarım yapan birçok firmayı da bünyesinde bulundurarak yaşam alanlarını daha ‘özel’ kılan Modoko, doğrudan 5.000, dolaylı olarak 35.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.